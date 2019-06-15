Выборы в Раду: ЦИК заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен

Решение об изготовлении документов было принято после переговоров

Фото: AFP

Перед началом выборов в Верховную Раду Центральная избирательная комиссия Украины провела переговоры с Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" относительно "изготовления и упаковки избирательных бюллетеней".

"Кроме этого, проведены переговоры относительно закупки услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней. Таким образом, уже 26 июня 2019 года комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную общую сумму – 281 845 240,80 гривен", – говорится в сообщении.

В то же время 14 июня не состоялись торги относительно закупки услуг по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов ЦИК по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Для участия в торгах было подано только одно тендерное предложение на сумму 1 миллион 145 тысяч 724 гривны.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.

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