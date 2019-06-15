Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Выборы в Раду: ЦИК заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен

15 июня, 16:57

Решение об изготовлении документов было принято после переговоров

Фото: AFP

Перед началом выборов в Верховную Раду Центральная избирательная комиссия Украины провела переговоры с Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" относительно "изготовления и упаковки избирательных бюллетеней".

"Кроме этого, проведены переговоры относительно закупки услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней. Таким образом, уже 26 июня 2019 года комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную общую сумму – 281 845 240,80 гривен", – говорится в сообщении.

В то же время 14 июня не состоялись торги относительно закупки услуг по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов ЦИК по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Для участия в торгах было подано только одно тендерное предложение на сумму 1 миллион 145 тысяч 724 гривны.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, документы, ЦИК, бюллетени, парламентские выборы, выборы-2019

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Раду: ЦИК заказала печать бюллетеней на 281 миллион гривен". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина выбирает Раду: количество кандидатов растет

Сегодня, 07:44

Уже три партии подали свои списки на утверждение Центральной избирательной комиссии

Опрос: в Раду проходит пять партий

Вчера, 22:54

Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" – 46%

Как стирать пуховик в стиральной машине

«Не бойтесь измены»

Новая первая леди Украины: что известно о Елене Зеленской?

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Шарлиз Терон объяснила, почему считает своего сына девочкой

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Без химии: 10 народных средств от комаров

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Троица 2019: это нужно святить в церкви в первую очередь

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Сегодня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Выборы и протесты в Казахстане: почему народ вышел на улицы

13 июня, 07:37

Почему протестные акции в стране не могли увенчаться успехом и почему это хорошо

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь