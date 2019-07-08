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Выборы в Раду: полиция открыла 95 уголовных производств

8 июля, 13:19

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2384 сообщения о нарушениях.

Фото: AFP

Следственные подразделения полиции открыли 95 уголовных производств, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 2384 сообщения о нарушениях. Кроме того, правоохранители составили 491 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд отменил требование к Центральной избирательной комиссии проводить повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене.


7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

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Тег выборы, полиция, нарушения на избирательном участке

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Сегодня

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