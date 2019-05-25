Выборы в Раду: полиция открыла первые дела по факту подкупа избирателей
Факты подкупа зафиксированы в Луганской и Винницкой областях
За первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства. Об этом 25 мая информирует пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители Луганской области получили два сообщения о том, что на улицах Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов.
Подробности сообщения о подкупе избирателей в Винницкой области в пресс-службе не уточнили.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, 23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. На следующий день в Украине официально стартовала избирательная кампания.
Эксперты допускают, что выборы могут не состояться. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Выборы в Раду: что может сорвать гонку за депутатские мандаты".
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