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Выборы в Раду: полиция открыла первые дела по факту подкупа избирателей

25 мая, 12:38

Факты подкупа зафиксированы в Луганской и Винницкой областях

Фото: Нацполиция

За первые сутки предвыборной кампании в Украине Национальная полиция получила три сообщения о подкупе избирателей в Луганской и Винницкой областях, открыты два уголовных производства. Об этом 25 мая информирует пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители Луганской области получили два сообщения о том, что на улицах Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов.

Подробности сообщения о подкупе избирателей в Винницкой области в пресс-службе не уточнили.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 23 мая вступил в силу указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля. На следующий день в Украине официально стартовала избирательная кампания.


Эксперты допускают, что выборы могут не состояться. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Выборы в Раду: что может сорвать гонку за депутатские мандаты".

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Тег выборы, Рада, подкуп, избирательная кампания, Нацполиция

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