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Выборы в Украине были конкурентными и отражали волю народа — Госдепартамент США

Сегодня, 23:03

США поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах

Фото: Getty Images

Администрация США считает, что нынешние президентские выборы в Украины были конкурентными, а их результат отразил волю народа республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, США поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах. Эти выборы показали, что в Украине существует прочная демократия, невзирая на пять лет неумолимой российской агрессии.

С ее точки зрения, выборы были мирными, состязательными, а исход представлял волю народа.

 "Мы приветствуем предварительный отчет ОБСЕ о выборах", — говорится в заявлении Ортэгус.

"США, — отмечает дипломат, — сохраняют прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будут и дальше поддерживать ее в проведении ключевых реформ".

"Мы с нетерпением ждем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения к цели обеих наших стран, заключающейся в создании безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", — добавила глава пресс-службы Госдепартамента США.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, Зеленский, Госдеп США, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

ТАСС

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