Выборы в Украине: послы стран "Большой семерки" сделали заявление
Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе
Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приветствуют проведение конкурентных внеочередных выборов народных депутатов. Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендаций БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в заявлении.
Отметим, что уже обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".
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