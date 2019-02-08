Выборы в Украине: в ОБСЕ приняли решение по наблюдателям из России
Международная миссия уже направила украинской стороне предложения по своим представителям
Если Украина не аккредитует российских наблюдателей на президентские выборы, то ОБСЕ проведет наблюдение за избирательным процессом без них. Об этом заявил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Томас Раймер.
Международная миссия уже направила украинской стороне предложения по своим представителям на президентских выборах.
"Мы отправили украинским властям список из 92 наблюдателей, который включал имена двух россиян. Но власти на Украине сказали, что они не будут аккредитованы. Мы будем работать только с аккредитованными наблюдателями. Поэтому, если украинские власти их не аккредитуют, они не смогут участвовать в миссии", – сказал Раймер.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.
На это решение Киева последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.
В Кремле тоже негативно отреагировали на недопуск российских наблюдателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов.
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