Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Выборы в Украине: в ОБСЕ приняли решение по наблюдателям из России

Сегодня, 15:56

Международная миссия уже направила украинской стороне предложения по своим представителям

Фото: ОБСЕ
Фото: ОБСЕ.
Выборы в Украине: в ОБСЕ приняли решение по наблюдателям из России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8a/578/5c5d8a578a7d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8a/578/5c5d8a578a7d0.jpg Политика Международная миссия уже направила украинской стороне предложения по своим представителям

Если Украина не аккредитует российских наблюдателей на президентские выборы, то ОБСЕ проведет наблюдение за избирательным процессом без них. Об этом заявил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Томас Раймер.

Международная миссия уже направила украинской стороне предложения по своим представителям на президентских выборах.

"Мы отправили украинским властям список из 92 наблюдателей, который включал имена двух россиян. Но власти на Украине сказали, что они не будут аккредитованы. Мы будем работать только с аккредитованными наблюдателями. Поэтому, если украинские власти их не аккредитуют, они не смогут участвовать в миссии", – сказал Раймер.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

На это решение Киева последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.

В Кремле тоже негативно отреагировали на недопуск российских наблюдателей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, обсе, наблюдатели

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Украине: в ОБСЕ приняли решение по наблюдателям из России". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российских наблюдателей на выборах не будет: МИД РФ назвал причину

Сегодня, 14:56

В России считают, что ее представителям будет грозить опасность на территории Украины

МИД: Украина готова пустить на выборы 750 наблюдателей от ОБСЕ

Сегодня, 14:01

Кислица объяснил директору БДИПЧ, почему в запрете пускать россиян на выборы нет никакого прецедента

"Не стоит подыгрывать злу": Геращенко припомнила ОБСЕ российские "выборы" в Крыму

Сегодня, 12:10

В ОБСЕ раскритиковали решение Киева не пускать россиян наблюдать за выборами в Украине, на что последовал жесткий ответ

Волкер о российских наблюдателях на выборах: "Беспокойство Украины реально"

Сегодня, 09:17

Американский дипломат считает обоснованной обеспокоенность Киева относительно присутствия россиян на выборах

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм