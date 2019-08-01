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Выборы в Верховную Раду: в ЦИК сообщили о десятках исков

Сегодня, 12:55

Татьяна Слипачук рассказала, что в большинстве случаев требуют истцы в своих жалобах

/ Фото: AFP

Выборы в Верховную Раду: в ЦИК сообщили о десятках исков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B Политика Татьяна Слипачук рассказала, что в большинстве случаев требуют истцы в своих жалобах

Кандидаты в депутаты и политические силы оспаривают результаты выборов в парламент. На сегодняшний день в суды поданы более 70 исков. Об этом сообщила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"После дня голосования, 21 июля, всего было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, которые касались вопросов протоколов о подведении итогов голосования", – сказала она.

Слипачук уточнила, что из общего количества обращений в суд в 42 случаях истцы получили отказ в удовлетворении своих жалоб, пять исков остались без рассмотрения, 14 – удовлетворены, 13 – в настоящее время находятся в производстве.

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По ее словам, существует шесть проблемных округов, иски к окружным избирательным комиссиям которых могут повлиять на результаты голосования. Это ОИК округов №50 (подано 12 исков, из которых один сейчас находится в производстве), №119 (1 иск), №198 (2 иска), №210 (3 иска, из которых 1 – в производстве), №69 (1 иск), №105 (1 иск).

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Слипачук объяснила, что в большинстве случаев истцы требуют пересчета голосов на некоторых избирательных участках.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Также 30 июля закончился прием всех протоколов с мокрыми печатями.

Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено, что во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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Источник: УНИАН

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