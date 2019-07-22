Выборы в Верховную Раду: в Нацполиции озвучили новые задачи

Правоохранители заявляют об успешной работе в день голосования, но впереди ждут новые трудности

Александр Фацевич. Фото: Нацполиция

Несмотря на большое количество нарушений во время выборов, в Национальной полиции заявляют, что справились с обеспечением правопорядка на избирательных участках. Но теперь появились новые задачи на фоне подсчета голосов и работы с бюллетенями. Об этом рассказал во время совещания с руководителями территориальных подразделений ведомства заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, после окончания голосования остается еще ряд задач, на которые должны обратить внимание руководители органов и подразделений полиции на местах.

Фацевич отметил, что первоочередной среди них является обеспечение правопорядка во время подсчета голосов на участковых избирательных комиссиях. Следующей задачей станет сопровождение избирательной документации из УИК в ОИК. Кроме того, полиции необходимо обеспечить нормальную работу окружных избирательных комиссий. Поэтому правоохранители будут работать над недопущением провокаций – возможных нападений, порчи бюллетеней и тому подобное.

"Реагирование на такие сообщения должно быть мгновенным и эффективным", – подчеркнул замглавы Нацполиции.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 10:00 ЦИК обработала 46,22% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,35% (2 565 047 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,8% избирателей (775 376), за партию "Европейская солидарность" – 8,7% (527 410), за партию "Батькивщина" – 8,05% (487 787), за партию "Голос" – 6,43% (389 489).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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