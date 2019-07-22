Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости политики

Выборы в Верховную Раду: в Нацполиции озвучили новые задачи

22 июля, 10:03

Правоохранители заявляют об успешной работе в день голосования, но впереди ждут новые трудности

Александр Фацевич
Александр Фацевич. Фото: Нацполиция

Несмотря на большое количество нарушений во время выборов, в Национальной полиции заявляют, что справились с обеспечением правопорядка на избирательных участках. Но теперь появились новые задачи на фоне подсчета голосов и работы с бюллетенями. Об этом рассказал во время совещания с руководителями территориальных подразделений ведомства заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, после окончания голосования остается еще ряд задач, на которые должны обратить внимание руководители органов и подразделений полиции на местах.

Фацевич отметил, что первоочередной среди них является обеспечение правопорядка во время подсчета голосов на участковых избирательных комиссиях. Следующей задачей станет сопровождение избирательной документации из УИК в ОИК. Кроме того, полиции необходимо обеспечить нормальную работу окружных избирательных комиссий. Поэтому правоохранители будут работать над недопущением провокаций – возможных нападений, порчи бюллетеней и тому подобное.

Читайте также

"Реагирование на такие сообщения должно быть мгновенным и эффективным", – подчеркнул замглавы Нацполиции.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 10:00 ЦИК обработала 46,22% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,35% (2 565 047 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,8% избирателей (775 376), за партию "Европейская солидарность" – 8,7% (527 410), за партию "Батькивщина" – 8,05% (487 787), за партию "Голос" – 6,43% (389 489).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, полиция, бюллетени, Фацевич

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Верховную Раду: в Нацполиции озвучили новые задачи". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Микроавтобус с бюллетенями перевернулся в Херсоне

Сегодня, 09:31

В автомобиле находились члены избирательной комиссии, перевозившие бюллетени.

Стали известны результаты обработки всех протоколов из-за границы

Сегодня, 09:49

Барьер в 5% преодолели три партии

Колесников признал свое поражение на выборах по мажоритарному округу

Сегодня, 09:02

Политик озвучил пожелания новому составу парламента и правительства

В Житомирской области протокол переписывали прямо на ОИК: появилось видео

Сегодня, 08:42

После замечания наблюдателя члены комиссии собрали документы и ушли

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Без химии: 10 народных средств от комаров

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Ученые заставили клетки в мертвом мозге снова работать

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Самая красивая гольфистка в мире

Что лечит калина в организме человека

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь