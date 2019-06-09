"Выборы" в Южной Осетии: появилась резкая реакция Украины

Киев отказался признавать выборы на оккупированных территориях Грузии и обвинил в этом Кремль

Выборы в Южной Осетии. Фото: REUTERS/Kazbek Basayev.

Украина осудила проведение и отказалась признавать результаты так называемых выборов в непризнанной республике Южная Осетия.

Как заявили в министерстве иностранных дел Украины, "выборы" в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии состоялись 9 июня.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупации легитимизировать ситуацию на этой оккупированной территории Грузии, в том числе вследствие "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека", – гласит опубликованное коммюнике МИД.

Дипломаты напомнили о последовательной поддержку Киевом суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также приветствовали мирные шаги правительства Грузии, направленные на примирение между грузинами и осетинами.

Напомним, в прошло августе США призвали Россию вывести войска с оккупированных грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, Вашингтон отметил десятую годовщину агрессии России против Грузии.

Мы также писали, что временная администрация Венесуэлы готова отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, независимость которых в сентябре 2009 года официально признал ныне покойный президент Уго Чавес и чье решение подтвердил Николас Мадуро.

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