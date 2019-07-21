Выборы Верховной Рады: как голосуют в Молдове

В избирательные списки на двух участках в Молдове внесены более 65 тысяч граждан Украины с правом голоса

Выборы в Молдове. Фото: ukrinform.ru.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Молдова, включая ее Приднестровский регион, голосуют на внеочередных выборах народных депутатов Украины на двух избирательных участках – при Посольстве Украины в Кишиневе и в Консульстве в городе Бельцы. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отметила председатель избирательной комиссии при Посольстве Украины в Молдове Елена Крондева, избирательные участки открылись в установленное Центризбиркомом время, голосование проходит в нормальном режиме, никаких инцидентов и жалоб со стороны избирателей не зарегистрировано.

В избирательные списки на двух участках в Молдове внесены более 65 тысяч граждан Украины с правом голоса.

Посольство Украины в Молдове приглашает всех принять участие в голосовании на выборах депутатов Верховной Рады Украины.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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