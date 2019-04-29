Выборы закончились. Споры – нет

Сторонники кандидатов продолжают ломать копья в соцсетях и на улицах. И это будет продолжаться еще долго

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Неделя прошла с момента голосования во втором туре на выборах президента Украины, а градус политических дискуссий и не собирается понижаться. Казалось, к чему теперь взаимные упреки, обвинения, попытки что-то доказать? Президент избран (получив при этом подавляющее большинство голосов), действующий глава государства признал поражение, мировые лидеры поздравили Зеленского. Пора бы обществу погасить предвыборный пыл. Но нет: споры продолжаются и особенно это ощущается в соцсетях.

Сколько еще продержится высокий градус дискуссий? И не станут ли они опасной (потому что в условиях внешней агрессии внутреннее противостояние чревато весьма серьезными последствиями) тенденцией способной расколоть общество всерьез и надолго?

Зачем спорим?

Эксперты оценивают нынешние дискуссии, скорее, как пост-выборную инерцию. Отмечая при этом, что президентские выборы плавно перетекают в парламентские, потому ожидать понижения градуса дискуссий не приходится.

"В ходе выборов командой Порошенко были вброшены мобилизационные месседжи, которые очень сильно радикализовали электорат. Я имею ввиду предложенную дилемму "Или Порошенко или Путин", – рассказал сайту "Сегодня" политолог, директор Института социально-политического проектировании "Диалог" Андрей Миселюк. По его словам, после того, как действующий президент объявил о намерении идти на парламентские выборы, вряд ли стоит ожидать, что его сторонники смягчат свою риторику.

В свою очередь политолог Олеся Яхно отмечает, что продолжение "информационных атак", характерных для выборов наблюдается, в первую очередь со стороны сторонников Владимира Зеленского.

"В этом лагере я вижу два типа реакции. Первый – когда сторонники вновь избранного президента говорят "Это была просто кампания. Давайте вместе работать на Украину". Второй – когда люди живут той реальностью, что была до второго тура, продолжают ту же риторику. Я объясняю это тем, что часть групп, которая находится возле Зеленского, настроена на досрочные парламентские выборы. А раз так, то надо вести борьбу. Иначе такую риторику трудно объяснить, после выборов она выглядит очень странно", – отмечает Олеся Яхно.

При этом, по ее словам, речь идет именно о группах сторонников, а не о всех избирателях, проголосовавших за нового президента.

"Я не вижу разобщенности в обществе, но вижу разобщенность у разных групп, которые были против Порошенко и имеют разные цели. Что касается общества, то выборы его не объединили, но и не разъединили", – отмечает Олеся Яхно.

О чем говорят цифры

Результаты выборов, экзит-полы и предвыборная социология четко демонстрируют, что симпатии избирателей на этот раз разделились отнюдь не на основе ключевых для Украины идеологических вопросов. И не по региональному признаку.

Так, Владимир Зеленский, набравший большинство голосов, действительно имел бОльшую поддержку на востоке и юге страны, а также в центре. Но относительно бОльшую: во всех областях Западной Украины за исключением Львовской Зеленский также одержал победу над Петром Порошенко, пусть с меньшим разрывом чем, к примеру, на востоке страны.

"Очевидно, и очень важно, что на этих выборах мы не наблюдали региональной поляризации, как это было в 2004-м и в 2010 годах, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. – То есть мы не увидели, что одна часть страны голосует за одного кандидата, вторая – за другого, с другими геополитическими ориентациями. Разделения общества нет".

Слова политолога косвенно подтверждают данные общенационального опроса Центра "Социс" в начале февраля нынешнего года. Так, согласно результатам социсследования, в феврале проголосовали бы за вступление в Евросоюз 57,1% опрошенных. Немногим меньше – 44,3% респондентов поддержали бы вступление Украины в НАТО. Поскольку с момента опроса до итогового голосования на выборах президента Украина прошло не так уж много времени, очевидно, мнение граждан не успело сильно измениться. Отсюда достаточно очевиден вывод: значительная часть избирателей, проголосовавших как за Петра Порошенко, так и за Владимира Зеленского имеет общие внешнеполитические предпочтения. И эти предпочтения – европейская и евроатлантическая интеграция.

"Мы, конечно, не можем расценивать, что голосование за Зеленского – это какое-то пророссийское голосование. Это далеко не так. Что касается драматизма кампании, взаимной критики – то это нормально, – отмечает Алексей Гарань. – Конечно, политические разногласия будут. Посмотрите, какое противостояние в Штатах, или в Великобритании. Буквально стенка на стенку. И это не воспринимается, как нечто экстраординарное".

Дискуссии стихнут после парламентских выборов

Эксперты предупреждают, что с приближением парламентских выборов дискуссии, которые могут восприниматься за непримиримую поляризацию общества, на самом деле таковой не являясь будут все более активно.

"Парламентские выборы продолжат эту тенденцию, – отмечает Андрей Миселюк. – Если сегодня мы видим противостояние двух позиций – Петра Порошенко и Владимира Зеленского, то затем произойдет их фрагментирование. Петр Порошенко будет пытаться удержать электорат и взять реванш на парламентском уровне. В свою очередь Владимир Зеленский постарается конвертировать преимущество, которое он получил на президентских выборах в голоса для своей партии "Слуга народа". Естественно, в общий хор включаться многочисленные партии, которые будут вносить свои нюансы. Все будут воевать против всех", – отметил эксперт.

По его словам, до завершения парламентских выборов говорить о том, что политические споры в обществе утихнут и произойдет какая-то консолидация общества не приходится.

"Но тот же Зеленский, как президент, получивший огромную поддержку, просто обязан серьезно думать, как "сшивать" Украину. Возможно, ему нужно будет предложить какую-то антикоррупционную стратегию. Или какую-то "идею-фикс", например, вступления в ЕС к 2030 году – если это конечно совпадает с его видением. Ну, любую идею способную объединить общество после выборов", – отметил политолог.

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