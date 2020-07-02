"Выбрали дураков – теперь мучаемся": Олег Ляшко резко отреагировал на фразу о "детях низкого качества"

Бывший депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который недавно во второй раз стал отцом, прокоментировал слова главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая попала в скандал после заявления о том, что некоторые украинцы заводят "детей очень низкого качества".

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Так, политик записал видео, которое опубликовал на своей страничке в Facebook.

В нем он демонстрирует, сколько памперсов и пеленок необходимо новорожденному ребенку и рассуждает о том, сколько средств необходимо родителям, чтобы поставить ребенка на ноги.

"Вот сколько памперсов – и это за день. Тут и памперсы, и пеленки. И это день еще не закончился. Представляете, сколько нужно потратить денег, чтобы поставить ребенка на ноги? А они там, паразиты, рассказывают, что бедные семьи рожают неполноценных детей. Так вы дайте памперсы и пеленки детям в этих семьях, а их родителям – еду. И тогда детки будут хорошо расти. И было бы неплохо еще добавить ума тем, кто при власти. А то выбрали дураков, и теперь мучаемся", – отметил он.

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Недавно в ходе онлайн-конференции, рассуждая о материальной помощи необеспеченным слоям населения, Третьякова отметила, что некоторые люди рожают ребенка исключительно ради получения государственных денег. А такие дети, по ее мнению, "очень низкого качества". Как сообщали новости "Сегодня", во время пленарного заседания Третьякова выступила в Раде с извинениями и обвинениями.

Видео: "Слуга народа"

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В свою очередь, спикер Верховной Рад Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает заявления народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях очень низкого качества", но на сегодняшний день нет инициативы ни от нее самой, ни от политической силы снять ее с должности председателя комитета по вопросам социальной политики.

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