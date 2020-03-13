Выездное заседание Кабмина при участии Зеленского: онлайн-трансляция

Правительство проводит выездное заседание относительно реформы системы градостроительства. В нем принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский.

В Кабмине сообщили, что первым делом в рамках реформы планируется ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ДАБИ). Переходной период продлится с марта по май, во время которого будет введен мораторий на инспекционный госконтроль в сфере строительства.

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В июне хотят создать Государственную инспекцию градостроительства с функциями надзора и контроля за строительством и запустить новый реестр.

Правительство намерено добиться максимальной автоматизации и ввести электронную систему в сфере строительства: е-кабинет на портале "Дия" (для заказчиков и участников процесса строительства), новый реестр строительной деятельности (объектоориентировання модель хранения данных, владелец реестра – государство, а это высший уровень защиты), публичный портал системы (свободный доступ к информации о каждом объекте для всех).

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Будет усилена персональная имущественная и уголовная ответственность для всех участников строительного процесса: местных органом градостроительства и архитектуры, заказчиков строительства, поставщика услуг, проектных и экспертных организаций, исполнителей строительных работ, государственного контроля за строительством.

Отметим, что проблемы с долгостроями в Украине вот уже много лет не теряют актуальность. Граждане вкладывают деньги в квартиры еще на этапе строительства, но по итогу многие дома замораживают и не достраивают. Причем случиться такое может даже с проверенными компаниями. Подробней читайте в материале "Сегодня" Проблемы с долгостроями: украинцев, которые неудачно вложились в стройку, не защитят.

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