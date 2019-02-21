Выход Британии из ЕС – это плохо для Украины: немецкий журналист назвал причину

Проблемы Британии и Евросоюза могут задеть интересы Украины в противодействии российской агрессии, считает Райтшустер

Фото: Getty Images

Выход Британии из ЕС – это плохо для Украины: немецкий журналист назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c17/1be/5c6c171be45b3.jpg 2019-02-21T05:25:00+02:00 Политика Проблемы Британии и Евросоюза могут задеть интересы Украины в противодействии российской агрессии, считает Райтшустер

Выход из Европейского Союза Великобритании, которая занимают самую жесткую позицию в отношении России из стран ЕС, смягчит отношение Европы к Москве. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" известный немецкий журналист Борис Райтшустер.

Он считает, что Brexit больно ударит не только по самому ЕС, но пострадать может и Украина.

"Для Украины это большая беда. Англия – страна, которая больше всех, кроме восточных европейцев, осознает опасность кремлевского режима. Они, увы, на горьком опыте этому научились. Это страна, которая, в отличие от немецкого инфантильного пацифизма, готова сопротивляться. Сейчас они уходят из ЕС. Таим образом, смещается баланс в сторону более нежного обращения с Путиным. Для Украины это плохо", – сказал Райтшустер.

Читайте полный текст интервью с немецким журналистом Борисом Райтшустером.

Бытует мнение, что после выхода Великобритании из Европейского Союза Украина потеряет сильного партнера, который всегда выступал за санкции против Российской Федерацией. Политолог Антон Кучухидзе в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, как жесткий Brexit "ударит" по Украине.

В свою очередь маршалок Сейма Польши Марек Кухчинский говорил, что Brexit может упростить путь Украины в ЕС. Выход Британии вызовет необходимость изменить порядок функционирования европейских институций, а это, в свою очередь, может упростить путь Украины в направлении евроинтеграции, считает он.

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