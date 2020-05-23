Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты

МИД Украины напомнил о важности Договора и выступил за продолжение его действия

Выход США из Договора об открытом небе стал следствием снижения эффективности этого документа, в том числе невозможности мониторинга военной активности России на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно решения Вашингтона по выходу из Договора об открытом небе (ДОН).

"Украина больше заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации Договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками. Украина всегда была преданной ДОН, который является одним из базовых международных договоров в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями и объединяет 34 государства-участника, включая европейские страны, США и Канаду", – отметили дипломаты.

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В украинском МИДе добавили, что режим "открытого неба" помог реализовать резолюцию Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Кроме того, наблюдательные полеты США с участием многонациональной команды иностранных инспекторов вдоль северного побережья АР Крым способствовало нормализации поведения РФ в этих водах.

"Однако, начиная с 2015 года, роль и эффективность ДОН в целом постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг военной активности РФ в наиболее критических для безопасности Украины районах – над временно оккупированной территорией АР Крым и г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей в результате их оккупации Россией и запрета полетов над ними, как и над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины", – пояснили дипломаты.

В МИДе отметили, что ради сохранения режима "открытого неба" Украина призывает все государства-участники приложить максимальные усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации.

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Напомним, ранее в Белом доме заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу из-за того, что российские самолеты следили за местоположением американского президента Дональда Трампа.

НАТО собирает заседание Совета из-за решения США покинуть Договор по открытому небу.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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