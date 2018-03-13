Вынес две сумки из палаточного городка: Аваков заподозрил Семенченко в сокрытии оружия

Сегодня, 17:57

Глава МВД объяснил, почему полиция не остановила нардепа и не проверила сумки

Снос палаточного городка. Фото: AFP
Снос палаточного городка. Фото: AFP

Перед началом сноса палаточного городка под Радой в начале марта народный депутат Семен Семенченко мог вынести из палаток оружие. Такое предположение сделал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве.

Он объяснил, почему полиция не остановила нардепа и не проверила сумки.

"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка. – Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий. – Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – рассказал Аваков.

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По его словам, изначально планировались лишь следственные мероприятия, разрешенные судом, но после обнаружения боеприпасов, решили провести задержания.

"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", – подчеркнул глава МВД.

Как сообщалось, полиция наведалась 3 марта к активистам под Раду по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

В свою очередь в полиции рассказали, сколько пострадали силовиков во время столкновений под Радой.

Больше узнать о происходящем под Радой 3 марта можно узнать в материале "Гранаты и сотня задержанных: все подробности сноса палаточного городка под Радой".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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