Вынес две сумки из палаточного городка: Аваков заподозрил Семенченко в сокрытии оружия
Глава МВД объяснил, почему полиция не остановила нардепа и не проверила сумки
Перед началом сноса палаточного городка под Радой в начале марта народный депутат Семен Семенченко мог вынести из палаток оружие. Такое предположение сделал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе встречи в Европейской Бизнес Ассоциации в Киеве.
Он объяснил, почему полиция не остановила нардепа и не проверила сумки.
"У полицейских не хватило духу, когда выходил оттуда (из палаточного городка. – Ред.) неприкосновенный Семенченко за 15 минут до начала (следственных действий. – Ред.) с двумя тяжелыми сумками, как мы думаем, с оружием. Они не остановили его, и это тоже проблема", – рассказал Аваков.
По его словам, изначально планировались лишь следственные мероприятия, разрешенные судом, но после обнаружения боеприпасов, решили провести задержания.
"После того, как там было найдено оружие, взрывчатка, было принято решение, что в рамках этой процедуры все, что там находится, забрать в качестве вещественных доказательств, все вещи были описаны", – подчеркнул глава МВД.
Как сообщалось, полиция наведалась 3 марта к активистам под Раду по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.
В свою очередь в полиции рассказали, сколько пострадали силовиков во время столкновений под Радой.
Больше узнать о происходящем под Радой 3 марта можно узнать в материале "Гранаты и сотня задержанных: все подробности сноса палаточного городка под Радой".
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