Выплаты пенсий и рост продажи новых авто: итоги дня

ОБЩЕСТВО

20 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

4 сентября начала работу девятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва. На утреннем заседании зарегистрировалось 375 народных депутатов Украины.

68% украинских избирателей готовы голосовать на выборах в Верховную Раду, а 23% не хотят участвовать в них. Об этом свидетельствует опрос фонда Демократические инициативы имени Ильи Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенный с 16 по 22 августа. Основные причины отказа от участия в выборах – люди не видят, за кого голосовать (19% от тех, кто не намерен идти на участки), и не верят в честность выборов (17%).

344 тыс. человек получили статус участника боевых действий (УБД) вследствие событий на Донбассе, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО. В то же время этого статуса уже лишен 141 человек.

1519132 переселенца с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 3 сентября, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

С 4 сентября начата выплата сентябрьских пенсий. На выплаты направлено пока 1 млрд 12,3 млн грн (3,4% потребности в средствах сентября 2018 года).

Повысились на 11% в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года продажи новых легковых автомобилей – до 7,3 тыс. единиц. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром". Лидером национального рынка в августе осталась марка Renault, которая увеличила свою реализацию на 39% к августовскому результату 2017 года, до 986 автомобилей. Toyota стала второй – 983 авто. По сравнению с показателем годичной давности регистрации автомобилей марки Toyota выросли на 13%. На третьем месте Nissan – 498 новых машин (+32%).

4061 чрезвычайное происшествие на которые было обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения, зарегистрировано на прошлой неделе. В результате принятых мер спасено 57 человек. Ликвидировано 3654 пожара, спасен на пожарах 41 человек и не допущено уничтожение огнем 936 зданий и 55 единиц техники. На пожарах погибли 16 человек. На водных объектах погибли 23 человека.

13,1 млрд грн составляет дополнительная потребность Министерства обороны на 2018 год. В министерстве напоминают, что при подготовке проекта госбюджета на текущий год они подавало бюджетный запрос на финансирование в размере 108,1 млрд грн, но выделено было лишь 86,6 млрд грн.

ЭКОНОМИКА

Ослабил на 13 копеек до 28,49 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 сентября.

607,47 млрд грен составили доходы госбюджета за восемь месяцев текущего года, что на 18,983 млрд меньше запланированных (626,454 млрд). При этом общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 3%, или на 16,95 млрд грн, спецфонд также недовыполнен по доходам на 3,5%, или на 2,033 млрд грн.

Начался 31 августа сезон сахароварения в Украине с запуском первого завода в Винницкой области, сообщили в ассоциации "Укрцукор". К 3 сентября были запущены еще четыре завода. Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн. В сезоне работали 46 сахарных заводов. В этом году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Сократили на 0,6 п.п. за июль украинские банки долю проблемных неработающих кредитов – до 55,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка. По состоянию на 1 августа общий объем выданных кредитов вырос на 21,9 млрд грн, до 1,2 трлн грн. Из них неработающие кредиты составили 631,2 млрд грн. Сокращение доли проблемных кредитов произошло по всем группам банков, кроме банков с частным капиталом: в госбанках – на 0,01 п. п., до 59,1%, иностранных группах – на 0,8 п.п., до 41,8%, в ПриватБанке – на 0,1 п.п., до 84,5%. В банках с частным капиталом этот показатель вырос на 0,5 п. п. – до 24,6%.

Потребили на 3,3% больше отрасли экономики и население за семь месяцев 2018 года электрической энергии, чем за соответствующий период в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

482, 2 млн грн потратило Государственное агентство резерва на закупки материальных ценностей в рамках процедур освежения и пополнения запасов, хранящихся в государственном материальном резерве. Среди закупленных ценностей дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей, чай, тушеное мясо в консервах, консервы рыбные и молочные, масло подсолнечное, сливочное масло и нательное белье.

МИР

В размере 400 тысяч долларов Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы (СЕ). Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Вклад сделан 4 сентября в связи с тем, что Россия начала применять против СЕ финансовый шантаж.

В 100 млн долл. на сегодня оценивается сумма штрафных санкций за невыполнение "Газпромом" решения международного арбитража. Об этом сообщил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Европейский союз принял решение не продлевать действие штрафных санкций для импортеров солнечных батарей из Китая. Такое решение было принято с учетом интересов производителей солнечных панелей ЕС, их пользователей и импортеров и является в целом наиболее благоприятным для региона и для реализации Евросоюзом новых целей по возобновляемым источникам энергии, отмечается в документе. Антидемпинговые меры на китайские солнечные панели были введены в начале декабря 2013 года сроком на два года. В конце 2015 года они были продлены. В марте 2017 года Еврокомиссия решила сохранить их еще на 18 месяцев.

600 авиарейсов отменены в Японии, остановлено движение поездов по некоторым маршрутам, а также морских паромов из-за тайфуна "Джеби", который считается самым мощным за последние 25 лет. Власти страны обратились к 300 тыс. жителям города Кобе с рекомендациями об эвакуации.

Осужден на один год условно главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за неуплату налогов в Испании. Ранее он утаил от испанских налоговиков 3,3 миллиона евро, которые он получил за права на использование своего имиджа. Моуринью признал нарушения и согласился выплатить штраф в размере 669 тыс. евро.