Выплаты врачам и открытие рынков: Зеленский раздал поручения

Президенту Владимиру Зеленскому уже сообщили хорошие новости – в Украине впервые выздоровело больше людей, чем заразилось коронавирусом. Также на традиционном совещании в Офисе президента обсудили ситуацию с выплатами медикам и открытием рынков.

Министр здравоохранения Максим Степанов первым делом доложил президенту, что выплаты надбавок медикам за работу с коронавирусными больными за март уже осуществляют и этот процесс планируют завершить в ближайшее время.

Глава государства поручил проконтролировать доплаты до 300% и за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле. Для этого все соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины.

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"Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи это заслужили", – сказал Зеленский.

Также ему сообщили о рекордном росте выздоровевших от COVID-19, что превысило количество зараженных за сутки – это впервые за время эпидемии.

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Был также затронут вопрос открытия непродовольственных рынков.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", – подчеркнул Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина. Ограничительные меры будут продлены, но украинцев ждут новые смягчения. Президент в своем видеообращении рассказал, что может заработать с 22 мая.

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