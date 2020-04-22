Вышел фильм "Год президента Зеленского" (видео)

В мае будет ровно год, как Зеленский стал президентом Украины

Смотрите премьерный показ фильма "Год президента Зеленского", в котором пойдет речь о том, как он выиграл выборы, и с какими вызовами столкнулся на столь высокой должности.

Начинается фильм с того, как он во время "Вечернего квартала", за кулисами, объявил, что идет в президенты Украины. После этого начался его путь в политике. Прошел всего лишь год, но столько всего произошло.

Фильм вы сможете посмотреть также на телеканалах "Украина" и "Украина 24".

Реклама В тренде Год президента: что удалось сделать Зеленскому

На Банковой обращают внимание представителей СМИ, что после завершения карантина Владимир Зеленский непременно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера, смогут задать вопросы по итогам года президентства.

Президент провел у руля страны почти год. Эксперты отмечают, что особых чудес не произошло, но, что важно, и катастрофы нет. Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью сайту "Сегодня" рассказал, как Зеленский переиграл Путина на их первой встрече, назвал одно из главных достоинств президента.

Также мы писали, что удалось сделать Зеленскому за год президентства. Кандидат в президенты был не из старой системы, без всякого политического опыта. Он раздал немало обещаний. "Сегодня" разбирались, какие из них президент уже успел выполнить. И оправдал ли предоставленный кредит доверия?

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама