Вышел обновленный указ Порошенко о военном положении

Вчера, 16:11

Глава государства внес некоторые изменения в сравнении со старым вариантом указа

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в обновленном варианте указа № 392 изменил длительность военного положения с 60 до 30 дней, а также установил дату его начала – 26 ноября. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как известно, 26 ноября было проведено заседание Военного кабинета, на котором силовики выступили с предложением о введении военного положения на 60 дней. Позже президент внес указ с соответствующими сроками, однако во время обсуждений внесли изменения – военное положение на 30 дней. Президентский указ был поддержан.

В обновленном варианте указа теперь стоит дата начала военного положения – с 14:00 26 ноября, а окончание – 14:00 26 декабря.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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В то же время 27 ноября возникла путаница с датами военного положения: Рада одобрила введение особого режима, но издание "Урядовий кур'єр" ошибочно опубликовало отмененную редакцию текста указа президента о 60 сутках спецрежима. Также в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины из фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук сообщила, что военное положение начинается с 28 ноября.
Порошенко, указ, военное положение

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Источник:

"Сегодня"

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