Вышел с гранатой к 200 боевикам: Порошенко дал Героя Украины генералу-пограничнику

Украинский офицер погиб летом 2014-го после обстрела украинских позиций российскими "Градами"

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Героя Украины погибшему на Донбассе генерал-майору Игорю Момоту. Золотую звезду глава государства вручил его дочери во время пребывания в Главном центре подготовки личного состава Госпогранслужбы имени Игоря Момота в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

На момент гибели в зоне боевых действий Момот был полковником и руководил Центром подготовки Госпогранслужбы.

По словам Порошенко, Момот одним из первых в 2014 году отправился на выполнение боевых задач на Донбасс и рассказал о героическом поступке на тот момент еще полковника.

"Находясь в пункте пропуска "Должанский", он, рискуя жизнью, вышел с гранатой без предохранительной чеки к более чем 200 боевикам, вооруженных до зубов. Были и пулеметы, гранатометы. И они требовали освободить задержанного главаря так называемой "ЛНР" Болотова. Отважный поступок офицера заставил врага отступить, но ненадолго – террористы объявили награду "за его голову". На его счету не одна уничтоженная колонна боевиков, ни одна разоблаченная и уничтоженная засады террористов, не один уничтожен блокпост террористов", – сказал президент.

Глава государства напомнил, что 11 июля 2014-го вблизи населенного пункта Зеленополье позиции опорного пункта украинских сил были обстреляны из российских "Градов". Вследствие ракетной атаки Игорь Момот погиб.

Как мы сообщали, через пару дней после гибели, Порошенко присвоил Игорю Мамоту генеральское звание посмертно.

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