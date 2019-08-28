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Вышинский согласился принять участие в обмене пленными

28 августа, 20:39

Суд смягчил Вышинскому меру пресечения

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский / Фото: AFP

Главный редактор РИА "Новости – Украина" Кирилл Вышинский дал согласие на добровольное участие в процессе взаимного освобождения удерживаемых в РФ и Украине лиц и на готовность к перемещению за пределы Украины.

Об этом говорится в заявлении, подписанном Вышинским 28 августа, скан-копию которого опубликовала на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Я согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения, а также необходимость пребывания в указанном месте во время участия в процессе. Все вышеизложенное я заявляю сознательно, при доброй памяти и воле, при отсутствии давления и принуждения по отношению ко мне", – говорится в тексте заявления.

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По словам Сарган, изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

При этом она отметила, что Вышинский отказывался от возможного обмена на удерживаемых в РФ украинских граждан и в среду на выходе из зала суда также заявил о своей невиновности и что "в таких серьезных вещах своего мнения не меняют".

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15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе РИА  "Новости-Украина" в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

Подольский райсуд Киева в июле 2019 г. продлил на два месяца меру пресечения Вышинскому. Арест продлен до 19 сентября без определения размера залога. Адвокаты главреда подали апелляционную жалобу на это решение. При этом 20 августа Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы.

28 августа Киевский апелляционный суд смягчил Вышинскому меру пресечения, избрав вместо содержания под стражей личное обязательство. Вышинского сразу же освободили из-под стражи.

Мы также писали, что Вышинского не включили в список на обмен заключенными между Россией и Украиной. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

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Россия обмен пленными вышинский

Источник: Сегодня

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