Высший совет правосудия отреагировал на обвинения Рябошапки

Руководитель ГПУ заявил о саботаже ВСП, а судьи выступили с заявлением в ответ

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Высший совет правосудия (ВСП) назвал нарушением независимости и авторитета правосудия слова генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что якобы судейская система сопротивляется перезагрузке в рамках реформы. Обращение опубликовано на странице ВСП в Facebook.

В ВСП заявили, что генпрокурор своим высказыванием дискредитирует судебную власть и это недопустимо. Речь идет о высказывании Рябошапки о деятельности судей, в том числе и членов ВСП.

"Такие комментарии противоречат принципу разделения власти, который гарантирует каждой ветви власти независимость. ВСП отмечает, что судебная реформа не должна превращаться в политическую кампанию по дискредитацию судебной системы или инструмент ее институционального разрушения. ВСП обращает внимание, что Конституцией Украины и законами Украины на прокуратуру не возлагаются полномочия по надзору за контролем реализации судебной реформы. Обращение является одним из способов реагирования ВСП на нарушение независимости и авторитета правосудия в соответствии с Конституцией Украины и статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", – говорится в заявлении.

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Отметим, что в недавнем интервью одному из украинских СМИ Руслан Рябошапка заявил, что судебная сфера в Украине все еще не изменилась и продолжает оставаться закрытой кастой нескольких человек, управляющих судебной системой.

"Президент сделал первый шаг, пытаясь перезагрузить орган, который отвечает за отбор и увольнение судей. И сразу мы увидели саботаж со стороны органа, который отвечает за увольнение судей, со стороны Высшего совета правосудия. И саботаж со стороны Верховного суда. Я думаю, что здесь нужны еще более радикальные меры. Возможно, нужно попробовать общаться с саботажниками в рамках Уголовного процессуального кодекса", – говорил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о судебной перезагрузке. Глава государства одобрил сокращение количества судей Верховного суда вдвое. Также закон предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия.

А тем временем в Украине дефицит судей. Например, судьи Харьковского апелляционного суда на рассмотрение одной жалобы имеют в среднем 20 минут. Подробнее смотрите в сюжете:

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