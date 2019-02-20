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Выступление Порошенко на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция

Сегодня, 17:19

Главная тема заседания ГА ООН – агрессия Российской Федерации в отношении Украины

Выступление Порошенко на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция Политика Главная тема заседания ГА ООН – агрессия Российской Федерации в отношении Украины
 

 

Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в специальном заседании Генеральной ассамблее ООН, где выступает с докладом по российской агрессии на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Отметим, что включение данного вопроса в повестку дня ГА ООН было инициировано Украиной. Проведение дебатов в пятую годовщину начала агрессии Российской Федерации против Украины стало первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН.

Кроме того, запланировано также проведение ряда двусторонних встреч главы украинского государства, в частности, с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 73-й сессии ГА ООН Марией Фернандо Эспиноза Гарсес.

Как мы уже сообщали, в рамках программы пребывания в США президент Украины примет участие в молебне по погибшим Героями Небесной Сотни, а также посетит Филадельфию с целью получения награды "Международный государственный деятель".

Напомним, в конце сентября 2018 года глава украинского государства также принял участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он также говорил о проблемных вопросах по оккупированному Крыму и войне на востоке Украины, частности, что миротворцы ООН – лучшее решение для урегулирования на Донбассе.

Также президент призывал решить проблему права вето России, которое регулярно накладывается на вопросы по Украине. Читайте полный текст выступления Порошенко на Генассамблее ООН.

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Тег Россия, Порошенко, агрессия, ГА ООН

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