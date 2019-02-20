Выступление Порошенко на Генассамблее ООН: полный текст и видео

В пятую годовщину событий на Майдане президент поднял в ООН все самые острые вопросы для украинцев и потребовал у мира сдержать Россию

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Выступление Порошенко на Генассамблее ООН: полный текст и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/da1/142/5c6da11426980.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/da1/142/5c6da11426980.jpeg 2019-02-20T20:50:00+02:00 Политика В пятую годовщину событий на Майдане президент поднял в ООН все самые острые вопросы для украинцев и потребовал у мира сдержать Россию

20 февраля Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генеральной Ассамблее ООН с докладом на тему российской агрессии в отношении Украины, подняв самые тяжелые для украинского общества вопросы: аннексии Крыма, войны на Донбассе, российской пропаганды и гибели украинских граждан в противостоянии с врагом.

"На сегодняшний день приходится пятая годовщина с начала иностранной вооруженной агрессии против моей страны, Украины. Я хочу выразить глубокую благодарность Генеральной Ассамблеи ООН, которая на протяжении всех этих лет занимала решительную позицию в поддержку Украины в борьбе с агрессией и оккупацией. Пять лет назад сотни невинных жизней, не только украинцев, но и белорусов, армян, евреев и многих других, были отданы ради независимости, достоинства и свободы Украины. Когда после гибели Небесной сотни в Киеве Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, за которую проголосовали сотни государств, это было не только символично, но и правильно. Ассамблея подтвердила свою важную роль в рассмотрении вопросов, касающихся поддержания международного мира и безопасности"

Далее президент затронул тему аннексии Крыма.

"Именно в этот день в 2014 году Россия начала свою скрытое вооруженное вторжение в Украину в нарушение норм и принципов Устава ООН. В том году, 3 марта, эта война унесла свою первую жертву – Решата Аметова, крымского татарина. Он выступил с единоличной мирной протестной акцией против агрессии. Россияне задержали его, истязали и убили. Причина смерти – ножевое ранение в глаз. Это было только начало ужасов в оккупированном Россией Крыму. Просто подумайте о том факте, что в течение пяти лет народ Украины живет в условиях длительного в современной истории Европы горячего конфликта"

Следующим вопросом, затронутым Порошенко, стал конфликт на востоке Украины.

"Россия начала войну против своего соседа, которого называет "братским", и не демонстрирует никакого намерения остановиться. Почти каждый день мы теряем наших лучших сыновей и дочерей. Из-за этого мое сердце ежедневно обливается кровью. Это то, что я никогда не смогу принять. Сначала Россия захватила Крым, затем превратила Донбасс на поле боя, а дальше распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря и Керченский пролив. В результате 44 тыс. квадратных километров или 7% территории Украины, включая Крым и восточные районы Донецкой и Луганской областей, оккупированы. Вооруженная агрессия России унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. Эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июле 2014 года российскими военными из ракетной системы "Бук". Более 1,8 млн жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома в результате российской агрессии и оккупации. Когда мирную жизнь людей в этих регионах превратилась в кошмар, обозначенный страхом и террором"

Он также напомнил о российской пропагандистской машине.

"Как и на любой войне, первой жертвой московской агрессии стала правда. Оккупация началась с пресловутых "маленьких зеленых человечков" и бесстыдного и категорического отрицания Кремлем своего военной участия в захвате украинского Крыма. Зато миру и общественности скармливалась ложь о "мифических отрядах самообороны", которые странным образом за одну ночь оказались вооруженными новейшими образцами русского оружия. Лишь позже российский президент открыто признал, что это действительно была операция российских вооруженных сил. Откровения Путина превращает российский нарратив о так называемом "местном референдуме" на сюр"

Петр Порошенко рассказал о так называемом "референдуме о независимости Крыма".

"Голосование проходило под дулом автоматов, и это было ничем иным, как частью агрессивных планов России. Я еще раз повторяю: референдум в марте 2014 года был фальшивкой. Я сам был тому свидетелем, когда находился в Крыму в конце февраля 2014 года. Я подошел к двери здания парламента Крыма, чтобы поговорить и прекратить этот фарс. Сам. Без охраны. Я собственными глазами видел, что здание было окружено российскими военными. Это не имело ничего общего ни с демократией, ни со свободным волеизъявлением людей. Россия также стремилась распространить хаос на все восточные и южные регионы Украины. Только благодаря сопротивлению нашего народа, который отказался быть жертвой "русского мира", была остановлена дальнейшая оккупация. К сожалению, прямая вооруженная интервенция регулярных российских войск привела к оккупации части Донецкой и Луганской областей"

Он напомнил о первых жертвах конфликта на Донбассе: Геннадии Биличенко, Владимире Рыбаке и Юрии Поправко.

Президент также добавил, что Кремль продолжает отрицать любое участие российских военных в войне на Донбассе несмотря на наличие неопровержимых доказательств, доказывающих обратное.

"Совсем недавно 21 российский военный, которые были захвачены в плен на поле боя и в настоящее время находятся под стражей в Украине, обратились к Президенту Путину с просьбой обменять их на украинских политических заложников, удерживаемых Россией. В течение пяти лет Москва продолжает направлять регулярные вооруженные силы и наемников на Донбасс. Донбасс в буквальном смысле превратился в конвейер для российской машины убийств. Вершиной цинизма является то, что они даже направляют на Донбасс курсантов военных училищ проходить практику на поле боя. На месте матерей я бы спросил у российского Президента, где находятся их сыновья?"

Гарант также не мог не поднять тему российской агрессии в Керченском проливе.

"В прошлом ноябре российские военно-морские силы совершили прямое, грубые и ничем не спровоцированное нападение на украинские военные корабли в международных водах Черного моря. Такие действия России целиком и полностью подпадают под определение агрессии согласно соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1974 года. В результате, украинские суда были повреждены и захвачены, а 24 члена экипажей были взяты в плен и теперь незаконно удерживаются Россией. Хочу подчеркнуть: они не являются уголовными преступниками; к ним должны относиться как к военнопленным согласно нормам Женевских конвенций. Но Россия не слышит многочисленные призывы немедленно и без всяких условий освободить захваченных моряков. В частности, призыв соответствующей резолюции, одобренной Генеральной Ассамблеей в декабре прошлого года"

Российская пропаганда стала следующей темой украинского президента.

"Московская гибридная война включает также тайные операции и хакерские атаки на украинские учреждения и критическую гражданскую инфраструктуру. Такой вид российской деятельности уже хорошо известен далеко за пределами Украины. Кроме того, Россия ведет беспрецедентную пропагандистскую войну против Украины – войну, которая фактически началась до того, как первые жертвы погибли на Майдане в Киеве. Каждый день, без перерывов на праздники и выходные, все основные телевизионные каналы России транслируют потоки лжи и сфальсифицированных новостей об Украине. Эта ложь особенно направлена на население оккупированных территорий, где блокируются украинские теле- и радиоканалы. Это фактически государственная машина ненависти, которая работает 24/7. Украина является темой №1, №2 и №3 в российских новостях и ток-шоу. Они рассматривают Украину как внутренний, а не внешний вопрос"

Президент напомнил о том, что международное сообщество встало на сторону Украины.

"Мы будем бороться до конца против любых попыток представить русскую агрессивное поведение по моей страны иначе, чем то, чем она есть на самом деле – войной, которая ведется непосредственно на глазах международного сообщества. Давайте определимся раз и навсегда: не существует так называемого "кризиса в Украине" или "внутреннего конфликта в Украине", но есть продолжающаяся военная оккупация и вооруженная агрессия со стороны России против Украины. Стоит отметить, что доклад прокурора МУС признала конфликт в Крыму и Донбассе вооруженным конфликтом между Россией и Украиной, а попытку России аннексировать Крым – продолжающимся состоянием оккупации. В голове не укладывается, что даже после всех этих решений Российская Федерация до сих пор пытается представить себя как мирную государство, полностью выполняет свои обязательства по Уставу ООН"

Петр Порошенко привел конкретные данные о милитаризации Крыма и Черного моря Россией.

"Для лучшего понимания цены, которую платит Украина за свою свободу и демократию, я хотел бы поделиться с вами некоторыми цифрами, которые говорят сами за себя. По состоянию на февраль 2019 году в оккупированном Крыму Россия разместила до 32,5 тыс. Военных, 88 артиллерийских систем, 52 реактивные системы залпового огня, 372 боевых бронированных машин, 113 боевых самолетов, 62 боевых вертолета, 6 боевых судов и 6 подводных лодок, оснащены морскими системами крылатых ракет "Калибр". Нельзя исключать и возможное развертывание ядерного оружия на полуострове. Инфраструктура уже развита, и Россия использовала последние пять лет для ее восстановления и модернизации. Итак, мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона"

Глава государства напомнил о попытке Украины добиться введения международного миротворческого контингента на Донбасс.

"Еще в марте 2015 года я обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой разместить на территории Украины миротворческую операцию под эгидой ООН. Эта инициатива была заблокирована Российской Федерацией, которая отвергла возможность полноценного вовлечения ООН к урегулированию конфликта. Российская Федерация исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине. Я остаюсь твердым сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью прекращения российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины может стать решающим фактором для налаживания мира на Донбассе. Мы готовы к конструктивному обсуждению этой инициативы"

В ответ на агрессию России Петр Порошенко призвал лишить ее права вето в Генассамблее ООН.

"Что же может сделать международное сообщество по России? Например, в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций – правильный и оправданный ход. Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишение его права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?"

При этом он предупредил, что у Киева будет несколько условий для такой кампании.

"Для Украины принципиальным является то, что любое решение о создании миротворческой операции в Донбассе должно распространять ее мандат на всю оккупированную территорию, включая границу, и предусматривать вывод российских войск и их оружия с нашей территории, а также роспуск всех незаконных органов и структур. Важно также, чтобы любая миротворческая операция основывалась на ключевых миротворческих принципах ООН – прежде всего, она должна быть беспристрастной, непредвзятой и нейтральной. Хочу заверить, что такая миссия не противоречащей Минским договоренностям, как это пытается представить Россия"

Президент также предупредил, что Украина ни за что вернется в какое-либо объединение наподобие СССР.

"Россия вообще не заинтересована в урегулировании конфликта. Ей безразличны и Донбасс, и Крым! Ей нужна вся Украина для восстановления второй версии Советского Союза! Украинский народ не собирается отказываться от своей добытой дорогой ценой независимости и становиться на колени перед агрессором. Российская агрессия закончится, как только кремлевское руководство решит ее остановить и вывести свои войска с территории Украины и вернуть контроль над украинской-российской государственной границы тем, кому он принадлежит"

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