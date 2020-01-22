Выступление Зеленского на форуме в Давосе: онлайн-трансляция

Скриншот

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

Он отметил проекты форума относительно Украины, а именно: сценарий будущего Украины, женевская инициатива относительно Украины и новое экономическое видение для Украины.

"Я благодарен за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал Зеленский.

Он отметил, что темы, которые поднимаются в Давосе, четко иллюстрируют состояние современного мира и вызовы, которые появляются перед человечеством.

"По моему мнению, Украине точно есть, что сказать. Какая на сегодняшний день самая большая угроза объединенного и устойчивого мира – это вопрос безопасности, как отдельного человека, так и целых стран и народов", – сказал президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел первую встречу в Давосе – он обсудил инвестиции в Украину с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Отметим, что Владимир Зеленский впервые участвует во Всемирном экономическом форуме. Накануне анонсировалось, что он будет делать упор на встречи с иностранным бизнесом и инвесторами. В то же время новости "Сегодня" разбирались, зачем Украине Давос, с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама