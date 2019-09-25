Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: онлайн-трансляция

Глава государства уже провел ряд встреч с президентами и премьер-министрами, а теперь его услышит весь мир

/ Фото: president.gov.ua

В Нью-Йорке в рамках 74-сессии Генеральной ассамблеи ООН начались общение прения, на которых выступает и президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андрэем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном. Читайте больше в подробностях визита Зеленского в США.

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Состоялась даже короткая встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

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Кроме того, во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по целям устойчивого развития Зеленский заявил, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии. Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине разрушены критически важная инфраструктуру и промышленные объекты.

Однако главным ожиданием визита в США является будущая встреча с американским президентом Дональдом Трампом, которая должна состояться сегодня. Сам же Зеленский рассказывал, чего ждет от встречи с Трампом, а также отметил, что приглашает лидеров стран в Украину.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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