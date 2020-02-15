Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция

Мюнхенская конференция. Фото: securityconference.org/

Президент Владимир Зеленский в рамках участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступает на отдельной сессии, посвященной Украине.

Ожидается, что в рамках визита глава государства также проведет ряд международных встреч.

Напомним, в состав украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским входят министры иностранных дел Вадим Пристайко и обороны Андрей Загороднюк, а также теперь уже глава Офиса президента Андрей Ермак. Встречи министров иностранных дел "Нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что подготовка серьезно прорабатывалась, не будет.

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Напомним, 14 февраля на официальном сайте Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован трехстраничный документ, который предлагал 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

В его разработке принимали участие бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

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Скандальный пророссийский план уже прокомментировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Он не соответствует ни одной из позиций одной из стран. Его уже убрали из сайта. Он не отвечает нашей позиции. Это частная инициатива некоторых граждан. Уже многие эксперты высказались, что его нет смысла рассматривать и тратить на это время", – отметил Загороднюк.

По его мнению, возможно, речь идет об информационном вбросе.

Видео: Сегодня

Напомним, первая Мюнхенская конференция прошла в 1963 году в разгар Холодной войны сразу после Карибского кризиса, чтобы снизить градус напряжения по обе стороны Атлантики.

Более детально о поездке украинской делегации в Германию читайте в материале Зеленский едет на Мюнхенскую конференцию: что в планах и кто там будет.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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