Вывели прямо из самолета: экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины (фото)

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Экс-нардепа и бывшего президента компании "Укрбуд" Максима Микитася, подозреваемого в махинациях с недвижимостью, не выпустили из Украины и сняли с рейса в аэропорту, не дав ему покинуть страну. Об этом сообщил в телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко.

"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8-го созыва Максим Микитась", – написал он.

Как сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, бывшему депутату не позволили вылететь из Украины. Но в то же время его и не задерживали.

Реклама

Телеканалу NEWSONE источник также подтвердил, что пограничники сняли с самолета Микитася, а также опубликовал фото с экс-нардепом. На них видно, что он уже был в самолете, следовательно, ему позволили пройти паспортный контроль.

В тренде Зеленский предложил Гончаруку сделать кадровые перестановки в Кабмине

Официального комментария пограничников по этому поводу пока нет.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Микитасю, которому инкриминируют возможную организацию коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. По мнению правоохранителей, экс-нардеп организовал заключение ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующим Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен. В НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

Позже суд разрешил арестовать Микитася с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, а 25 октября в СМИ сообщали, что за экс-нардепа таки внесли залог. В конце декабря суд продлил меру пресечения для бывшего политика и застройщика до середины февраля и он не имел права покидать Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама