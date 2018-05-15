Вывод войск РФ спасет русскоязычное население Донбасса – Волкер

Сегодня, 17:20

США хотят, чтоб Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворцев

Российские войска. Фото: архив
Российские войска. Фото: архив

Лучшим вариантом "защиты" русскоязычных в Украине будет вывод российской войск с Донбасса, которые больше всего угрожают населению.

Об этом заявил на брифинге в Славянске спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает NewsOne.

Он хочет, чтоб Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворцев.

"Лучшей защитой для русскоязычного населения будет вывод российских войск, чтобы Украина могла восстановить контроль над этой территорией. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии с мандатом ООН. Благодаря этому будут созданы условия для мира, безопасности и полного выполнения Минских соглашений. Важно держать открытыми двери для поиска решения. И хотя Россия пока не воспользовалась этой возможностью, мы держим эти двери открытыми", – сказал Волкер.

Ранее спецпредставитель США уже говорил, что на самом деле русскоязычное население больше всего страдает на оккупированных Россией территориях Донбасса.

Как рассказывал чешский политик, дипломат, министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и 2010-2013 годах Карел Шварценберг, Путин в Украине сделал ту же ошибку, что и Гитлер в Австрии. По его словам, единственное, чего добился своими действиями Кремль в Украине, это то, что русскоязычные украинцы сейчас гораздо больше чувствуют себя украинцами.
Россия, Путин, Донбасс, войска РФ, Волкер, русскоязычные

Вы сейчас просматриваете новость "Вывод войск РФ спасет русскоязычное население Донбасса – Волкер ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер хочет приехать в Донецк и Луганск: дипломат назвал условие

Сегодня, 17:04

Также американский дипломат объяснил, что непризнанные "республики" не должны существовать

Политика

Владислав Сурков. Фото: rus.err.ee

Волкер о возможом выходе Суркова из переговоров по Донбассу: "Важно держать дверь открытой"

Сегодня, 16:49

Американский дипломат объяснил, от кого в первую очередь зависит судьба конфликта на востоке Украины
Загрузка...

Политика

Волкер встретился с Наевым. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Волкер на Донбассе встретился с командующим объединенными силами

Сегодня, 12:53

Американского дипломата вблизи линии разграничения ознакомят с деталями новой операции

Политика

Майкл Карпентер. Фото: Youtube.com/Голос Америки

Переговоры Волкера с Сурковым не помогут Донбассу: в США указали на проблему

Сегодня, 09:51

Человек Путина притворялся, когда вел переговоры с американским дипломатом, уверен Карпентер
Загрузка...