Вывод войск РФ спасет русскоязычное население Донбасса – Волкер

Лучшим вариантом "защиты" русскоязычных в Украине будет вывод российской войск с Донбасса, которые больше всего угрожают населению.

Об этом заявил на брифинге в Славянске спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает NewsOne.

Он хочет, чтоб Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворцев.

"Лучшей защитой для русскоязычного населения будет вывод российских войск, чтобы Украина могла восстановить контроль над этой территорией. Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии с мандатом ООН. Благодаря этому будут созданы условия для мира, безопасности и полного выполнения Минских соглашений. Важно держать открытыми двери для поиска решения. И хотя Россия пока не воспользовалась этой возможностью, мы держим эти двери открытыми", – сказал Волкер.

Ранее спецпредставитель США уже говорил, что на самом деле русскоязычное население больше всего страдает на оккупированных Россией территориях Донбасса.

Как рассказывал чешский политик, дипломат, министр иностранных дел Чехии в 2007-2009 и 2010-2013 годах Карел Шварценберг, Путин в Украине сделал ту же ошибку, что и Гитлер в Австрии. По его словам, единственное, чего добился своими действиями Кремль в Украине, это то, что русскоязычные украинцы сейчас гораздо больше чувствуют себя украинцами.