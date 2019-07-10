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"Выйди отсюда, разбойник": Зеленский в Борисполе выгнал секретаря горсовета (видео)

10 июля, 12:53

Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом

Фото: AFP

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольский городской совет закончился скандалом. После представления нового главы Киевской области, украинский лидер выгнал из помещения секретаря Борспольского горсовета Ярослава Годунка.

Это произошло из-за того, что президент узнал о его криминальном прошлом.

"Когда очень много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то о человеке, который очень много кричит … Я тут прочитал… секретарь Бориспольского городского совета ранее осужден (ч.3 ст.142 ККУ – разбой с нанесение тяжелых телесных повреждений) Ярослав Михайлович (Годунок – Ред.). Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? … Будете на райадминистрации сидеть кричать. По-английски – Exit", – сказал Зеленский.

Годунок попытался оправдаться, сказав, что президенту дают читать всякие глупости в СМСках, и напомнил ему о высказывании после победы на выборах, что все люди в Украине президенты. На это глава государства снова продолжил его выгонять.

"Да иди уже, Господи. Слышите или нет? Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй", – добавил глава государства.


Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 9 июля, Зеленский уволил почти полсотни глав РГА. Он убрал с должностей 46 глав районных администраций в 12 областях Украины. Больше всего чиновников лишилось работы в Кировоградской области. В Киеве же вчера были уволены главы Святошинской, Соломенской и Голосеевской РГА.

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Тег Борисполь, скандал, Зеленский, секретарь, горсовет

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