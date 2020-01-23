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"Вызывает недоумение": в Израиле не оценили благородства Зеленского

23 января, 14:44

Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху и Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Руководство израильского мемориального комплекса "Яд ва-Шем" подвергло критике решение президента Украины Владимира Зеленского уступить места украинской делегации на посвященном Холокосту мероприятии тем, кто пережил эту трагедию.

Как сообщает Jerusalem Post, у администрации Израильского центра памяти жертв Холокоста, где 23 января проходит пятый Всемирный форум "Сохраняем память о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", это вызвало недоумение.

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Зеленскому якобы объяснили, что люди, пережившие Холокост, с которыми связывались в предыдущие дни, уже принимали участие в мемориальных мероприятиях и что в нынешней ситуации с другими невозможно будет связаться.

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"Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что он сделал такой шаг на мероприятии "Сохраняем память о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что многих из переживших Холокост не смогли попасть на Всемирный форум памяти Холокоста в Израиле из-за ограниченного количества мест, поэтому украинская делегация решила уступить им свои места.

Рабочий визит Владимира Зеленского в Государство Израиль начался утром 23 января. Кроме посещения форума памяти, у президента запланированы встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

В Иерусалим глава государства отправился сразу после визита в швейцарский Давос, где украинская делегация принимала участие во Всемирном экономическом форуме.

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