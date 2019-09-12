"Взломали ломом дверь": Гонтарева заявила об обысках в ее квартире в Киеве

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что в Киеве проводятся обыски по месту ее прописки.
По ее словам, в квартиру, куда пришли силовики, никого нет, ибо уже почти год там не живет.
"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я… Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру – ред.) и ГБР (Госбюро расследований – ред.) о месте моего проживания в Лондоне", – сказала Гонтарева.
Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.
В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.
В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.
Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробней смотрите в сюжете:
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