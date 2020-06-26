Взрыв дома на Позняках: Зеленский рассказал, когда люди получат еще 28 квартир

На приобретение квартир средства государственного бюджета не будут расходоваться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение максимум полтора месяца еще 28 новых квартир будет передано гражданам, пострадавшим от взрыва в жилом доме в Киеве.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

"Хочу сказать, что мы нашли все 40 квартир. Они все в Киеве – не в области. Это новые квартиры. 12 квартир уже готовы – они достроены. В течение максимум полтора месяца другие квартиры – еще 28 квартир – мы выделим семьям", – сообщил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что на приобретение квартир средства государственного бюджета не тратятся.

По его словам, офис Президента провел переговоры с киевскими застройщиками, в результате чего были найдены все 40 квартир, которые люди получат в ближайшее время.

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"Мы переговорили с застройщиками. Офис Президента нашел застройщиков, которые нам помогли", – заявил глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский вручил пострадавшим от взрыва киевлянам сертификаты на первые 12 квартир.

Взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен. Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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