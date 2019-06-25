Взвешенно и цинично: дипломат сказал об ответе Украины на возвращение России в ПАСЕ

Постпред Украины в Ассамблее призывает не спешить и проявить хладнокровие

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

В ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить права российской делегации в организации Украине следует предпринять "комплекс конкретных действий".

При этом ответ должен быть "взвешенным и циничным", считает постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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"У меня есть много историй о ПАСЕ… Но главное – будущее. Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", – пишет дипломат на своей странице в Facebook.

Как уточнил Кулеба, после того, как МИД отозвал его в Украину для консультаций, он займется "финализацией плана дальнейших действий". Дипломат назвал сам факт отзыва Украиной посла из Совета Европы беспрецедентным.

"Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал. Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют – мы бьем; играем до конца", – резюмировал постпред.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.

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