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"Я бы очень хотел найти команду": Климкин рассказал о своем политическом будущем

24 мая, 20:42

Павел Климкин уже имел разговор с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком

Фото: Сегодня

Министр иностранных дел Павел Климкин, который недавно подал в отставку, ищет команду единомышленников, с которыми сможет менять Украину, и уже имел разговор с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я бы очень хотел найти команду – я ее пока не нашел, откровенно говорю – команду единомышленников, у которых было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики. Какой-то возьму себе округ в Киеве – это у меня такая эмоциональная мечта. у меня есть еще много идей, за пару недель следующих я определюсь", – отметил Климкин, отвечая на вопрос, почему не идет на выборы в команде пятого Президента Петра Порошенко.

По его словам, он никогда не был частью именно политической команды БПП "Солидарность". Также он рассказал, что в партию "Слуга народа" его еще не звали, и сам он пока не знает, что это будет за политическая сила.

При этом, Климкин добавил, что уже имел разговор с лидером новосозданной партии "Голос" Святославом Вакарчуком, которого "очень уважает".

Ранее мы писали, что подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин позитивно оценил новые кадровые назначения в Администрацию президента Владимира Зеленского. Он считает, что офис главы государства должен быть без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и лучшими людьми. В частности, по его словам, то же касается и секретариата Кабинета министров.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил покинуть занимаемую им должность. Заявление об отставке он подаст в день инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которую назначили на 20 мая.


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Тег выборы, вакарчук, голос, солидарность, Климкин, Павел Климкин

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УНН

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