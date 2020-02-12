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"Я бы вернула Крым Украине": вице-глава Еврокомиссии хочет поменяться местами с Путиным

12 февраля, 06:38

Вера Юрова сделала важное заявление в отношении Украины

Вера Юрова

Вера Юрова / Фото: Flickr

Незаконная аннексия Крыма является не пустым звуком для вице-президента Еврокомиссии по вопросам общих ценностей и транспарентности Веры Юровой.

В частности, в одном из видео серии "Face to Face", в котором блок "Альянс либералов и демократов за Европу" в Европарламенте знакомил со своими представителями в Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Юрова заявила, что на месте Путина вернула бы Крымский полуостров Украине.

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"Я думаю, что я бы переместилась в Москву и поменялась бы местами с Владимиром Владимировичем Путиным. Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым Украине", – ответила вице-президент Еврокомиссии на вопрос "С каким политиком Вы поменялись местами на один день?"

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Кроме того, Юрова поделилась, что помогает переживать ей стресс, какое слово является ее любимым, и рассказала как для нее звучит любовь.

В прошлой Еврокомиссии 55-летняя Вера Юрова отвечала за вопросы юстиции, прав потребителей и гендерного равенства. В своей новой должности она была утверждена 27 ноября 2019 года, но официально приступила к исполнению обязанностей лишь спустя четыре дня.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с председательницей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в "нормандском формате".

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