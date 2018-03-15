"Я была маленькой девочкой из Архангельска": Денисова приняла присягу Омбудсмена

Депутат от "Народного фронта" Людмила Денисова сегодня приняла присягу уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Я хотела бы поблагодарить вас за то большое доверие, которые вы мне оказали. Для меня это какая-то такая победа и новая задача в моей жизни. Потому что, понимаете, я такая маленькая девочка была из приморского города Архангельска. Потом я переехала в Украину и стала четыре раза народным депутатом, дважды министром, а сейчас буду защищать права всех людей нашей страны, где бы они ни были под вашим парламентским контролем", – произнесла речь Денисова с трибуны Рады на ломанном украинском.

При этом, после нескольких попыток, читая присягу, она не смогла правильно произнести слово "добросовестный".

Напомним, сегодня народные депутаты проголосовали за назначения депутата Людмилы Денисовой омбудсменом.

"Ставлю на голосование вопрос о назначении на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека Денисову Людмилу Леонтьевну. 280 "за", решение принято. Я объявлю о назначении Денисовой Людмилы Леонтьевны на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", – сказал спикер Андрей Парубий.

Как сообщалось, 27 апреля 2017 года истек срок полномочий Валерии Лутковской на должности омбудсмена.

Кандидатуру на эту должность может выдвинуть председатель Верховной Рады или минимум 113 народных депутатов. Общественные организации могут предложить кандидата только через народных депутатов.

Были предложены три кандидатуры: народный депутат Людмила Денисова (фракция "Народный фронт"), народный депутат Сергей Алексеев (фракция "БПП") и адвокат Андрей Мамалыга.