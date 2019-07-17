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"Я малорос?": Зеленский устроил "разнос" николаевской чиновнице, видео

17 июля, 17:21

Глава Николаевского облсовета оправдывалась перед президентом за старое высказывание

Зеленский и Москаленко (в светлой одежде). Скриншот
Зеленский и Москаленко (в светлой одежде). Скриншот.

Президент Владимир Зеленский продолжил "разносы" чиновников в Николаевской области. На этот раз он устроил разговор с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая до президентских выборов называла Зеленского малоросом.

В ходе визита на "Николаевский судостроительный завод" журналистка сообщила президенту, что его сопровождает человек, который неуважительно о нем отзывался во время предвыборной президентской кампании. Главу государства спросили, не заявляли ли ему о намерении уволиться.

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", – сказал Зеленский.

Далее ему сообщили, что она называла его малоросом, на что он обратился к Москаленко: "Я малорос? Вы серьезно говорите, что я малорос? … Придется вам как-то выживать со мной, малоросом (пошутил президент)".

На это она ответила, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Порошенко и сказала: "Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малоросом и будем сотрудничать".

Зеленский перебил ее и добавил: "Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка".

Отметим, что ранее в Facebook Москаленко оскорбительно высказывалась в адрес на тот момент еще кандидата в президенты Украины Зеленского и в одной из фраз в комментариях звучало: "… я таких малоросов как Вова не люблю и все".

Как сообщали новости "Сегодня", во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.

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Тег Зеленский, николаевская область, чиновница, москаленко

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Сегодня

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