"Я малорос?": Зеленский устроил "разнос" николаевской чиновнице, видео
Глава Николаевского облсовета оправдывалась перед президентом за старое высказывание
Президент Владимир Зеленский продолжил "разносы" чиновников в Николаевской области. На этот раз он устроил разговор с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая до президентских выборов называла Зеленского малоросом.
В ходе визита на "Николаевский судостроительный завод" журналистка сообщила президенту, что его сопровождает человек, который неуважительно о нем отзывался во время предвыборной президентской кампании. Главу государства спросили, не заявляли ли ему о намерении уволиться.
"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", – сказал Зеленский.
Далее ему сообщили, что она называла его малоросом, на что он обратился к Москаленко: "Я малорос? Вы серьезно говорите, что я малорос? … Придется вам как-то выживать со мной, малоросом (пошутил президент)".
На это она ответила, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Порошенко и сказала: "Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малоросом и будем сотрудничать".
Зеленский перебил ее и добавил: "Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка".
Отметим, что ранее в Facebook Москаленко оскорбительно высказывалась в адрес на тот момент еще кандидата в президенты Украины Зеленского и в одной из фраз в комментариях звучало: "… я таких малоросов как Вова не люблю и все".
Как сообщали новости "Сегодня", во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами.
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