"Я не идеальная": Третьякова объяснила свою фразу о "детях низкого качества"

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова признала, что ее слова о "детях низкого качества" были подобраны неправильно и считает, что ее просто не поняли.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что самостоятельно "вытянула" четверых детей и пошла в политику в 57 лет, но не за властью, а за изменениями в стране.

"Потому что дети остались в Украине и имеют своих детей – теперь уже пятеро внуков. Им, нашим детям, мы оставляем страну, а также долги, которые им платить. Долги не только внешние, но и долги по обязательствам внутренними, социальными. Потому что наша страна редко выплачивала компенсации за ущерб жизни и здоровью в момент нанесения вреда, а переводила такие обязательства на будущее. Не всегда, но часто. Должны ли мы нагрузить их таким грузом иждивенцев, чтобы им было не продохнуть? Мой ответ Нет. Я была и есть не маленьким налогоплательщиком, не брала больничных, работала и работаю не меньше 50-60 часов в неделю, не получала выплат на детей", – написала Третьякова.

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По ее словам, против нее сейчас происходит организованный буллинг из-за ее высказывания про "детей низкого качества".

"Многие не понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь на будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь уходить под давлением извне. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь … Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями. О дискриминации. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров. И мы еще научимся бороться с теми, кто говорит о борьбе с дискриминацией, но порождает ее своим действиями … И да – я не идеальна. И не хочу. Просто делаю то, что могу на том месте, на котором нахожусь", – отметила нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Слуга народа" спокойно восприняли скандальное высказывание Третьяковой, назвав экспертным заявление их нардепа о "детях низкого качества". Замглавы фракции Евгения Кравчук заверила, что после таких слов Третьякову не будут выгонять из политсилы.

Видео: Ludmyla Salo/Facebook

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