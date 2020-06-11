"Я не классический политик": Шмыгаль о своей возможной отставке

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не ждет своей отставки, а продолжает работать вместе со своим правительством. А уйти готов, если не оправдает надежд украинцев. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней работы Кабмина.

На вопрос о том, не ожидает ли он скорой отставки, как случилось с его предшественником Алексеем Гончаруком, премьер ответил: "По поводу того, когда я уйду в отставку – когда я не оправдаю надежды украинцев".

"Интересный вопрос. Я не жду (отставки) и работаю с полной самоотдачей, и правительство так же работает, чтобы сделать все от нас возможное, чтобы улучшить ситуацию в Украине с точки зрения и кризисных явлений, и тех вещей, которые приведут к повышению благосостояния украинцев. Это мое искреннее желание, я отдаюсь этому в полной мере и считаю, что определенные этапы достижения результатов, которые нами задекларированы, в том числе, и программа – назовем ее "Программа деятельности Кабмина 2.0", здесь больше страниц, чем в предыдущей... Эта программа должна стать таким стержнем", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что готов хоть каждые 100 дней выходить и рассказывать о проделанной работе и о планах на будущее.

"Результативность – ее тоже видно. В те 100 дней, которые есть, мы готовы отчитаться, что было достигнуто, а что не получилось. Я так же объективно смотрю на вещи, которые не удается сделать либо вовремя, либо в полной мере, потому что есть объективные или субъективные обстоятельства. Я не классический политик, я популизмом заниматься не буду. Удалось сделать – я покажу, что удалось. Не удалось – я объясню, почему, и скажу, какие усилия мы приложим для того, чтобы это сделать", – сказал премьер.

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Как сообщали новости "Сегодня", Шмыгаль называл условие для ужесточения карантина в Украине. Об этом он говорил на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Украине. Он не исключил вариант, что украинцев могут снова ждать жесткие ограничения.

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