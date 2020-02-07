"Я не кровожадный": на "слугу народа" за угрозы написали заявлении в полицию

Ткаченко (слева) и Кучеренко. Скриншот

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко после угроз от "слуги народа" Максима Ткаченко написал на него заявление в полицию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что готов забрать заявление из полиции, если его коллега извиниться перед ним публично на сегодняшнем пленарном заседании.

"Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 лет и главой ОДА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганского поведения. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике. Если завтра (в пятницу, 7 февраля) с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. И вообще – забуду про этот инцидент, ибо я, в конце концов, не папа, не мама и не воспитатель трускавецкой школы молодого депутата и мне с головой хватает чем заниматься. В противном случае – гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца. Ни Ткаченко и никакой другой "слуга" не будут определять, кому быть или не быть депутатом ВР Украины", – написал Кучеренко.

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Как сообщали новости "Сегодня", 6 февраля на заседании верховной Рады возле парламентской трибуны произошла перепалка между Кучеренко и Ткаченко, в ходе которой "слуга народа" пригрозил депутаты "Батькивщины" физическим насилием.

Отметим, что вчера в парламенте вообще было весело – блокировались трибуну и президиум, ругались из-за рынка земли, доходило и до стычек. Так, после начала пленарного заседания нардепы от "Батькивщины" Сергей Власенко и Артем Дмитрук от "Слуги народа" устроили потасовку. Власенко пытался попасть в президиум, а Дмитрук его не пускал туда, при этом руки не распускал. Эта их стычка напомнила танцы.

Позже политики снова повторили пройденное к стычке Власенко и Дмитрука подключились еще много депутатов. Видео новой потасовки. Толкотня длилась несколько минут, но до конкретного "махача" не дошло.

Смотрите в сюжете, как Рада начала рассматривать законопроект о рынке земли:

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