Я не мог заставить себя ходить в церковь, попы которой крестят ракеты, летящие на Украину – Порошенко
В каждой серии фильма президент общается с разными семьями за чаем, Порошенко советуется с гостями по государственным вопросам и делится личным
На ужин к Петру Порошенко собрались ветераны АТО, волонтеры и общественные активисты. Канал "Украина" покажет трехсерийный документальный цикл "Рождественские встречи с президентом". Почему собирались и о чем говорили расскажет корреспондент Виктория Малосвитна.
Синегора. Карпатская резиденция президента. Все гости – главные герои трехсерийного цикла "Рождественские встречи с президентом" – это простые люди, которым небезразлична судьба государства.
Лариса и Вадим преподавали в университетах Донецка, а когда началась война – ушли на фронт добровольцами. Поэтому знают, какой была и какой стала украинская армия. Откровенно обсуждают это с президентом.
"Как это получить в наследство страну почти с нулевым бюджетом Милиция, которая была деморализована, армия - это были отдельные боеспособные части?", – спрашивает ветеран АТО Лариса Радкевич.
"Если бы не тогда помощь волонтеров – армии бы не было. Когда к нам приезжают сегодня генералы натовские – говорят это невозможно, чтобы вы создали армию за 4 года. Это просто невозможно – за четыре года создается одна бригада. А вы создали армию. И вы видите как тихо залезли под лавку те, кто критиковал армию", – отвечает Петр Порошенко.
Российская агрессия на востоке Украины перевернула и жизнь семьи Никитенко
"Я не видел себя, если честно, в роли капеллана. Когда возникла угроза, у меня было желание также принять участие в защите и каким образом помочь", – признается военный капеллан, отец Леонтий Никитенко.
В каждой серии фильма президент общается с разными семьями за чаем. Порошенко советуется с гостями по государственным вопросам и делится личным.
"Не могу себя заставить ходить в церковь, где служба божья начинается с молитвы Кирилла. А этот Кирилл в то же время сидит на коллегии в Минобороны Российской Федерации, где планируют как убивать украинцев. Как себя заставить? Я никого не осуждаю, я просто говорю, что это не мое. Как заставить, когда попы русской церкви крестят ракеты, летящие на Украину? Ну, как?", – недоумевает президент Украины.
Какое обещание дал Петр Порошенко в храме после смерти матери? Куда дели деньги МВФ? Выиграла ли Украина от введения военного положения и что запланировал президент на новый, 2019, год?
Откровенно, без галстуков – смотрите в документальном цикле "Рождественские встречи с президентом". 22-го, 23-го и 24-го января в 23:50 на телеканале "Украина".
Напомним, Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса. Из-за российской агрессии значительная часть территории Луганской и Донецкой областей загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами.
Ранее Порошенко пообещал подписать закон, который гарантирует добровольные переходы приходов в ПЦУ. Документ определит законодательно порядок переподчинения общин, если они изъявят желание перейти в единую церковь.
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