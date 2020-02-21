"Я не знаю Голобородько": Путин рассказал, смотрел ли сериал с Зеленским

В России из первой серии сериала даже вырезали шутку про Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел украинский сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполнил еще до президентства Владимир Зеленский.

Хозяин Кремля сказал, что не смотрел. Журналист переспросил: "Даже фрагмент, где президент Голобородько выбирает часы, как у Путина?". На это он ответил: "Нет".

"Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там что выбирает. Нет, я не смотрел … Главное, не как себя назвать, а главное, что делать и как", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году права на показ сериала "Слуга народа" в интернете на территории России купила российская компания "Яндекс", но по просьбе правообладателя свободный доступ к показу сериала в сети был заблокирован с 22 мая. Однако в декабре украинский сериал решил показать телеканал "ТНТ" – успели запустить в эфир только три серии. Потом телеканал неожиданно снял с эфира "Слугу народа".

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11 декабря из трансляции первой серии "Слуги народа" на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали. По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?".

Смотрите также видео, как Зеленский рассказал подробности разговора с Путиным:

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