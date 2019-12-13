"Я ничего не ответил": Зеленский прояснил ситуацию с интервью российскому телеканалу

В последнее время между Зеленским и российскими журналистами получилась странная история

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию, что якобы давал интервью российскому телеканалу "Россия-1" в Париже на полях "нормандского саммита".

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передают "Новости Донбасса".

По его словам, российская журналистка пыталась ему задать вопрос, но он не стал отвечать.

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"Я не давал интервью телеканалу "Россия". В Париже после "нормандской встречи" где-то в 1:30 ночи был пресс-подход. В коридоре журналистка у меня что-то спросила. Я ей ничего не ответил. Было очень много журналистов из разных стран", – сказал Зеленский.

Ранее телеканал "Россия-1" анонсировал выход интервью с Зеленским 15 декабря.

Как сегодня сообщали новости "Сегодня", на итоговой пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию на Донбассе, "потроллил" российских журналистов приглашением на Донбасс, сказав: "Приедьте, "Бриони" (элитная марка обуви. – Ред.) свои не запачкаете".

В итоге 12 декабря стало известно, что российские пропагандисты приехали в Киев "по приглашению Зеленского". На прокремлевских каналах "Рен ТВ" и "Звезда" уже вышли репортажи из Украины.

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