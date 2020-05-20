"Я полетел не инкогнито, а по билету": Зеленский прокомментировал поездку в Оман

В начале января этого года президент Владимир Зеленский летал в экзотическую страну Оман, что вызвало много разговоров в Украине. Однако глава государства заявил, что это исключительно частная поездка за свой счет и никакой тайны в этом визите не было. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

По его словам, в этой стране у Украины не было нормальных дипломатических контактов, и он решил совместить отдых его семьи и свои переговоры в частном порядке.

"Что за тайная поездка в Оман? Это была моя частная поездка. У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Они имели эту возможность и имеют все права на это. В этом нет никакого секрета. У меня, действительно, был план многих встреч на государственном уровне на (Ближнем) Востоке, в разных странах. В Омане на тот момент даже не было нашего посла, если говорить о государственном визите. И у нас не было никаких нормальных дипломатических, инвестиционных отношений с Оманом. Наш офис готовил много встреч. Султан был уже в сложном состоянии, и я понимал, что с ним не встречусь. И когда я понял, что не встречусь с ним и у меня могут быть только частные встречи, я понял, что я, как порядочный человек, не буду использовать государственный самолет, чтобы полететь даже на встречу с человеком, который сегодня управляет Оманом. <...> Это не государственные встречи, поэтому я полетел с моей семьей. Моя семья оплатила номер в отеле, я прилетел", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что пробыл там три ночи и срочно вернулся в Украину из-за трагедии в Иране, когда был сбит украинский самолет авиакомпании МАУ.

"Моя семья оплатила отель. Я имею право полететь... Я полетел не инкогнито, а по билету, который был куплен. По билету, в котором написано не "Петр Инкогнито", а "Владимир Зеленский". Вы говорите, что никто не знал. Так никто и не интересовался. Полетел человек на два-три дня... Мне кажется, я не должен о своей частной поездке говорить. Я не брал с собой свой Офис, помощников, главу МИД... Полетел, ну, встретился. Думаю, провели очень важные вещи. Этот человек сейчас глава государства Оман. Я вел себя как нормальный человек. Я могу завтра поехать в Одессу или куда-то еще, если это будет просто моя частная поездка. Я вам честно скажу, я еще и в душ хожу, и сплю, и люблю детей и жену. Это мои частные вещи, как мне кажется. Может, я что-то не то говорю, но мне так кажется, и я так живу", – резюмировал глава государства.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Позже экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (еще будучи на данной должности) подтвердил журналистам, что это не был официальный визит. Также СМИ стало известно, что летал Зеленский туда и проживал в пятизвездочном отеле за своей счет. Позже в НАПК объяснили, почему Зеленский может не декларировать отдых в Омане.

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