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Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия его достижения – Саакашвили

24 апреля, 22:59

Елена Кузьмич

«Я абсолютный сторонник мира с Россией», - заявил Саакашвили

Политик Михеил Саакашвили сказал, что выступает за мир с Россией.

Об этом он заявил в интервью DW.

"Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику", – сказал Саакашвили.

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"И никто против мира с Россией не выступает, я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир", – считает Саашкашви.

Но он уверяет, что Зеленский не идет на уступки России в вопросах по Донбассу и защищает украинский суверенитет.

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Напомним, что ранее кандидат на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михеил Саакашвили заявил, что для него важно наладить эффективное взаимодействие с парламентом, чтобы продвигать реформы и привлекать в Украину инвестиции.

Как сообщали новости "Сегодня", в эксклюзивном интервью программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сам Саакашвили заявил, что идет помогать команде президента, в частности – в осуществлении реформ и создании системы, которая окончательно поломает старые коррупционные схемы в Украине.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия мир Донбасс Владимир Зеленский Михеил Саакашвили

Источник: Deutsche Welle

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