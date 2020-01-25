Я понимаю, куда бегу: Зеленский сравнил президентство с марафоном

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Президент Владимир Зеленский, который ранее рассказал, что ждет боевиков на Донбассе, сравнил президентство с марафоном. Об этом он сказал в интервью израильскому "9-му каналу".

"Я понимаю, куда я бегу. И я не обращаю уже внимания на форму, в которой я сижу, нахожусь. Потому что я иду к цели. Вот если я не приду к той цели, которую я себе запланировал, и которую мне доверил народ Украины, вот если я не приду, не финиширую победителем, конечно же, все остальное будет некомфортно. Но если у меня получится, то главное – победа, главное – результат", - сказал Зеленский.

Ранее исландский комик и бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр посоветовал президенту Украины больше заботиться о себе в связи с интенсивностью работы на столь высокой должности.

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"Я знаю, что ваш президент сейчас живет под большим давлением, и я бы советовал ему позаботиться о себе. Хорошо питаться и, что еще важнее, достаточно спать. Не входить в этот порочный круг с трех-четырехчасовым сном, потому что много неотложных дел. Это прямая дорога к поражению", – сказал бывший мэр.

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Как сообщали новости "Сегодня", сам Владимир Зеленский недавно назвал самый неприятный момент на посту президента. Он отмечал, что быть главой государства – это очень сложная работа с большой ответственностью.

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