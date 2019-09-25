Я постараюсь: Трамп пообещал приехать в Киев

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сказал, что постарается посетить Киев.

"Я знаю, что вы никогда не были в Украине... Дайте мне слово, что вы приедете в нашу великую страну", – сказал Зеленский на встрече с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В ответ Трамп сказал: "Я постараюсь".

Американский лидер добавил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

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В ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

"Однако вы забыли назвать даты (для визита – Ред)", – сказал президент Украины. Эти слова вызвали смех у журналистов. Отвечая на эту реплику, Трамп указал на журналистов и посоветовал Зеленскому спросить у них, когда было бы лучше приехать с визитом.

В тренде Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (дополнено)

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленского для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Из-за этого демократы запустили в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Напомним, глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном. Читайте больше в подробностях визита Зеленского в США.

Состоялась даже короткая встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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