"Я сюда попала после аварии": Гонтарева показала видео из лондонской больницы

Валерия Гонтарева. Скриншот

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева показала видео из своей палаты в одном из медучреждений Лондона. Также она прокомментировала сожжение автомобиля ее сына в Киеве.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канала "Нового времени".

В своем видеоролике она показала свою палату, в которой проходит лечение после аварии. Она отметила, что это один из лучших ортопедических госпиталей Англии.

Реклама

"Надеюсь, меня здесь вылечат. Я сюда попала после аварии – у меня были многочисленные травмы. Сейчас хочу показать мою палату, чтобы было понятно, где сейчас нахожусь", – рассказала Гонтарева.

Также она прокомментировала инцидент с автомобилем ее сына, который облили бензином и сожгли в Киеве.

В тренде Украинцев ждет хорошая погода: синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни

"Сегодня ночью взорвали, облив бензином, машину моего сына. Это машина семьи, они на ней ездили, она стояла во дворе их дома. Эта машина принадлежала моей невестке, у которой такое же имя, как у меня – Валерия Гонтарева. Поэтому я вас прошу прекратить все инсинуации и пусть наша полиция займется хоть когда-то своим делом и раскроет хоть одно преступление", – сказала экс-глава Нацбанка.

Как сообщали новости "Сегодня", в НБУ отреагировали на наезд на Гонтареву в Лондоне и сгоревшее авто в Киеве. Регулятор просит привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить защиту жизни и здоровья Гонтаревой, действующего руководства и сотрудников Нацбанка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама