"Я сюда попала после аварии": Гонтарева показала видео из лондонской больницы

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева показала видео из своей палаты в одном из медучреждений Лондона. Также она прокомментировала сожжение автомобиля ее сына в Киеве.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канала "Нового времени".
В своем видеоролике она показала свою палату, в которой проходит лечение после аварии. Она отметила, что это один из лучших ортопедических госпиталей Англии.
"Надеюсь, меня здесь вылечат. Я сюда попала после аварии – у меня были многочисленные травмы. Сейчас хочу показать мою палату, чтобы было понятно, где сейчас нахожусь", – рассказала Гонтарева.
Также она прокомментировала инцидент с автомобилем ее сына, который облили бензином и сожгли в Киеве.
"Сегодня ночью взорвали, облив бензином, машину моего сына. Это машина семьи, они на ней ездили, она стояла во дворе их дома. Эта машина принадлежала моей невестке, у которой такое же имя, как у меня – Валерия Гонтарева. Поэтому я вас прошу прекратить все инсинуации и пусть наша полиция займется хоть когда-то своим делом и раскроет хоть одно преступление", – сказала экс-глава Нацбанка.
Как сообщали новости "Сегодня", в НБУ отреагировали на наезд на Гонтареву в Лондоне и сгоревшее авто в Киеве. Регулятор просит привлечь виновных к ответственности, а также обеспечить защиту жизни и здоровья Гонтаревой, действующего руководства и сотрудников Нацбанка.
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